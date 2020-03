Programa de Cristina Ferreira vai deixar de ter público no estúdio devido ao novo coronavírus

A apresentadora do programa das manhãs da SIC, Cristina Ferreira, anunciou, esta terça-feira, que o seu programa irá deixar de ter público presente no estúdio.

"Amanhã, dentro do nosso programa, já não vamos ter público aqui dentro. As pessoas que estão a assistir, vieram no último dia antes da nossa prevenção. Amanhã já não teremos ninguém ali sentado. É uma medida de que tomamos de proteção para evitarmos possíveis contágios", disse durante o programa de hoje.

"Se ficarmos todos numa situação de isolamento, este programa não pode continuar como acontece. Temos uma irmã de um colega nosso que está em Itália, em quarentena. Há regras muito precisas já [na televisão]", garante.