Charles Barkley vai vender troféus da NBA para financiar construção de casas ecológicas e acessíveis

O antigo jogador da NBA Charles Barkley revelou que vai leiloar os seus troféus, usando depois o dinheiro para construir casas ecológicas a preços acessíveis na sua cidade natal de Leeds, no Alabama.

O prémio de MVP (jogador mais valioso) da época 1992/93 e outros objetos da Dream Team, que reuniu os melhores jogadores da liga de Basquete nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, são alguns dos bens que Charles Barkley vai pôr a leilão.

"Quero trabalhar com a cidade de Leeds. Primeiro quero que me deem espaços. Depois quero que me deem as casas e eu usarei meu próprio dinheiro, vendendo as minhas recordações, para as financiar", explicou o agora comentador desportivo.

No entanto, há um elemento da sua coleção do qual não quer separar-se. A sua medalha de ouro olímpica fica consigo, pois esse é o desejo da sua filha.