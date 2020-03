Agente da PSP acusado de agredir Cláudia Simões constituído arguido

O agente da PSP que foi acusado de agredir Cláudia Simões, na noite de 19 de janeiro, na Amadora, foi constituído arguido, esta terça-feira, por ofensa à integridade física qualificada, confirmou a PGR ao SOL. O Ministério Público (MP) entende que há indícios suficientes da agressão de Carlos Canha a Cláudia Simões.

Recorde-se que a mulher acusou a PSP do Casal de São Brás, Amadora, de a ter detido e espancado em frente à sua filha menor, depois de esta ter tido um desentendimento com o motorista do autocarro. Vários vídeos do momento da detenção e uma fotografia da cara de Cláudia, depois de ter abandonado o carro da PSP, foram partilhadas nas redes sociais e geraram polémica entre a população.