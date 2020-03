Camila Cabello admite que namorar com Shawn Mendes é "esgotante"

Camila Cabello e Shawn Mendes são um dos casais mais adorados de Hollywood. No entanto, uma relação nem sempre é fácil. Durante o evento de prémios The Global, Camila foi questionada sobre um novo dueto com o namorado, depois do sucesso da música Señorita.

"Estar apaixonada é esgotante, puxa por ti. Estamos a tentar acalmar-nos", confessou à imprensa internacional. "Eu quero mais, nós queremos mais, mas, honestamente, estamos nos 20 anos", admitiu a artista.