David Antunes critica gestão do surto de coronavírus em Portugal e recebe apoio dos fãs

David Antunes utilizou as redes sociais para criticar a forma como o surto de coronavírus está a ser gerido em Portugal.

"Esta coisa de fechar escolas, cancelar eventos e colocar a malta em casa de quarentena enquanto se deixam entrar pessoas sem controlo nos aeroportos faz-me lembrar a minha avó Nazaré, que quando saía para ir ao café, fechava as portas a sete chaves por causa dos ladrões, mas deixava as janelas abertas para entrar o ar", escreveu o cantor no Instagram.

A publicação acabou por receber o apoio da maior parte dos utilizadores, que mostraram rever-se na opinião do artista.

“Nem mais”, “Tudo dito”, “Disse tudo... nem mais”, “É verdade concordo contigo”, “A melhor comparação que já li”, lê-se em alguns dos comentários dos seguidores à publicação.