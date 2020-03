Bolsonaro não apresentou as provas.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse segunda-feira à noite ter provas de fraude eleitoral nas presidenciais e que as devia ter ganho na primeira volta. Isto um ano e meio depois de ser eleito Presidente.

“Nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos, caso contrário, [é] passível de manipulação e de fraudes”, disse num discurso perante emigrantes em Miami. As provas, Bolsonaro não as apresentou.