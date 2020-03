Cinemateca dedica retrospectiva a Jorge Silva Melo

Viver amanhã como hoje. É sob este nome que a Cinemateca vai aglomerar uma retrospetiva de filmes do realizador e encenador Jorge Silva Melo, na mais completa viagem pela sua obra feita até à data. O ciclo mostrará as longas-metragens de ficção, as curtas e os documentários que Jorge Silva Melo fez desde 1979 e trará ainda duas dezenas de filmes escolhidos pelo próprio. A retrospetiva vai contar com filmes como Ainda não acabámos, (2016) – que inaugura os trabalhos - António, um rapaz de Lisboa’ (2000) ou o projeto televisivo de cinco episódios E não se pode exterminá-lo?’, de 1979, entre outros.

Já Jean-Luc Godard, Jacques Demy, Luis Buñuel ou Howard Hawks contam-se entre os realizadores escolhidos pelo encenador na hora de responder à “carta branca” dada pela Cinemateca. "São filmes de que me lembro hoje assim às três pancadas (...), filmes que me fizeram adulto, filmes que vêm de longe muitos, filmes muitas vezes vistos, pensados, sonhados, filmes tão diferentes, filmes com quem passaria esta noite se ainda houvesse com quem falar durante as demoradas noites que já vivi bem depois de fecharem os cinemas", diz Jorge Silva Melo no dossier de imprensa.

"Leitor, espetador, crítico, professor, autor, cronista, tradutor, ator, argumentista, realizador, dramaturgo, encenador, diretor artístico. A frase que acaba ali podia continuar substantiva", assim define a Cinemateca Jorge Silva Melo. Nascido em Lisboa, em 1948, o homenageado da retrospetiva fundou e dirigiu o Teatro da Cornucópia, escreveu críticas na revista O Tempo e o Modo, aceitou o desafio de se tornar ator proposto por João Botelho e Manoel de Oliveira, foi assistente de João César Monteiro, traduziu teatro. Continua a escrever e a encenar e fundou ainda a companhia Artistas Unidos, que segue sob a sua batuta.