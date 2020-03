Tottenham de Mou está fora da Liga dos Campeões

Depois da derrota em Londres, por 0-1, o Tottenham perdeu agora por 3-0, ante o RB Leipzig, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na Alemanha valeu o bis de Marcel Sabitzer (aos 10 e 21 minutos) e um golo de Forsberg (87') para confirmar a passagem do clube da Bundesliga aos quartos-de-final da prova milionária (4-0 no total da eliminatória).

Já os spurs de José Mourinho somam o sexto jogo sem vencer para todas as provas, e a vida do treinador português no comando técnico da formação londrina fica cada vez mais complicada.

Além do Leipzig, esta noite, também o Atalanta garantiu vaga nos quartos depois de bater o Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia (8-4 no conjunto das duas mãos).

Quadro dos oitavos-de-final:

Atalanta-Valência (1.º mão; 2.º mão: 4-1/3-4)

Tottenham-RB Leipzig (0-1/2-0)

Atlético Madrid-Liverpool (1-0/Amanhã, 20h)

Borussia Dormund-PSG (2-1/Amanhã, 20h)

Lyon-Juventus (1-0/17 de março)

Real Madrid-Manchester City (1-2/17 de março)

Chelsea-Bayern Munique (0-3/18 de março)

Nápoles-Barcelona (1-1/18 de março)