Jorge Jesus: "Benfica ou FC Porto? Totalmente mentira"

Jorge Jesus negou de forma categórica um eventual regresso a Portugal para assinar com Benfica ou FC Porto.

No programa Jogo Sagrado, da Fox Sports Brasil, o atual treinador do Flamengo desmentiu as notícias que abordavam esta possibilidade, acrescentando que a situação relacionada com a sua renovação com o atual vencedor do Brasileirão e da Libertadores vai ficar resolvida em breve.

Jesus já está certo com o Benfica? Ele mesmo desmente: "Não tem nada de verdade" #JogoSagrado pic.twitter.com/N0Mm52LIyt — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) March 10, 2020

"Totalmente mentira, não tem ponta de verdade. Quando as coisas estão mal, todos os anos o meu nome é associado aos dois... Falam sempre no meu nome. É claro que eu vou regressar a Portugal, só não sei quando. Para voltar só pode ser a um dos três grandes, apesar de, hoje em dia, o SC Braga também ter uma grande equipa. Mas neste momento a minha carreira desportiva é no Flamengo. Se calhar daqui a dois ou três meses vou pensar de maneira diferente... Mas aquela ideia que eu tinha de ir para um grande da Europa para ganhar a Champions, o Flamengo já me fez mudar um bocadinho esse pensamento. Quando sair vou regressar e acabar a carreira em Portugal", disse.