Altice Portugal implementa teletrabalho para grávidas e doentes oncológicos e cancela eventos

A Altice Portugal anunciou, esta terça-feira, que intensificou o seu plano de contingência devido ao Covid-19 com implementação de teletrabalho para grávidas e doentes oncológicos ativos.

“A Altice Portugal, enquanto primeira empresa privada a ativar um Plano de Contingência e Prevenção no âmbito do atual panorama da saúde pública, e em estreito e permanente diálogo com a Direção Geral de Saúde (DGS) e demais entidades, intensifica agora o seu plano com novas medidas numa ótica de preservação e defesa dos interesses dos colaboradores”, explica a empresa em comunicado, acrescentando ainda que as medidas vão ainda incluir outros “doentes crónicos “pertencentes a grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade”.

A empresa, dona da Meo, explica ainda na mesma nota que criou e identificou salas de isolamento em edifícios “onde se justifique, a serem ativadas em caso de necessidade” e implementou um “gabinete de crise de operações com definição de plano de serviços mínimos indispensáveis a acionar assim que se justifique”.

A Altice Portugal reforçou ainda a equipa e saúde no trabalho, com “a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto” e decidiu adiar a “realização de eventos públicos” e de viagens aéreas e reduzir “ao estritamente indispensável” a participação “da equipa de gestão da Altice Portugal em iniciativas públicas e reuniões externas”.

O grupo, que garante estar a difundir “em todos os canais internos da empresa” informação “esclarecedora para apoio na identificação dos sintomas relacionados com o Covid-19, bem como informação de medidas de prevenção e outras práticas definidas pela DGS – Direção Geral de Saúde”, pretende ainda recorrer a reuniões por videoconferência em vez de presenciais, tendo reforçado o “abastecimento de gel desinfetante e máscaras hospitalares nos edifícios e lojas Meo”,

“A Altice Portugal manterá de forma rigorosa o seu Plano de Contingência, acompanhando a evolução da situação, bem como comunicando novas medidas que possam vir a ser adotadas na defesa e proteção dos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores e na estrita promoção do interesse público”, conclui a empresa.