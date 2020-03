CMVM suspende negociação entre Cofina e Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu, esta quarta-feira, suspender a negociação das ações da Cofina e do Grupo Media Capital.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações da Cofina, SGPS, S.A. até às 9:00:00 do dia 11 de março de 2020, e do Grupo Media Capital SGPS, S.A. até à divulgação de informação relevante sobre o emitente", pode ler-se num comunicado.

A Cofina anunciou, esta quarta-feira, que iria desistir de comprar a TVI devido ao insucesso no aumento de capital. A operação de oferta pública que permitiria o aumento de capital da Cofina em 85 milhões de euros para financiamento da compra da TVI terminava esta quarta-feira.