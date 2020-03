Filho de empresário raptado no centro de Maputo

Um menino de 12 anos foi raptado, esta terça-feira, no centro da capital de Moçambique, Maputo, de acordo com declarações do porta-voz da Polícia da República de Moçambique na cidade, Leonel Muchina, à agência Lusa.

O menor é filho de um empresário da Armazéns África, uma empresa especializada na venda de material elétrica. Os raptores perseguiram o menino, que estava a caminho da escola, e quando tiveram oportunidade colocaram-no no interior da viatura onde seguiam, de acordo com as imagens captadas pelas câmaras de vigilância.

Até ao momento, os raptores não se pronunciaram, de acordo com a imprensa local. Este é o quarto caso de rapto registado este ano em Moçambique, envolvendo empresários ou familiares.