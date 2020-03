Biden volta a ganhar as primárias

Joe Biden voltou a assegurar uma vitória nas primárias democratas face ao senador Bernie Sanders e parece cada vez mais perto de levar para casa a nomeação presidencial.

O ex-vice-presidente conseguiu levar o grande prémio da noite de terça-feira: o Michigan. Sanders mobilizou todos os esforços para este último estado para repetir a proeza das últimas primárias, mas acabou por ficar a uma considerável desvantagem de Biden, que ganhou o estado com cerca de 53% dos votos.

E não só. Biden também levou no bolso o Mississippi, o Missouri e o Idaho. Já Sanders ganhou a Dakota do Norte e Washington – este último por uns escassos 0,2% de diferença para Biden. A contagem dos votos ainda não terminou em alguns estados e o mesmo acontece com a distribuição de delegados. Mas com 1651 delegados alocados até agora, segundo o New York Times, Biden conta com 823 delegados. Já Sanders contabiliza 623 delegados.

“Há apenas uma semana, muitos especialistas declararam esta candidatura como morta. Agora, estamos muito vivos”, disse Biden. “Esta noite, estamos a um passo de restaurar a decência”.