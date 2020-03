Três jovens detidos em Setúbal por oito assaltos à mão armada

Três jovens foram detidos pela Polícia Judiciária, esta quarta-feira, suspeitos de terem realizado oito assaltos à mão armada e sequestro, em Setúbal.

As ocorrências ocorreram entre dezembro e fevereiro. As autoridades irão "prosseguir com diligências para apurar a real extensão dos crimes e a eventual participação dos detidos noutras ocorrências", de acordo com um comunicado das autoridades.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos, vão ser ouvidos esta quarta-feira, onde lhes serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.