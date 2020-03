Défice da balança comercial diminui 339 milhões de euros em janeiro

As exportações de bens aumentaram 4,2% em janeiro de 2020, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As importações diminuíram 1,9%, segundo divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O relatório do INE destaca a subida nas exportações e importações de combustíveis e lubrificantes (+50,3% e +14,3%, respetivamente) e a diminuição nas importações de material de transporte (-17,1%). Aliás, se se excluírem os combustíveis e lubrificantes as exportações aumentaram 1,5% e as importações desceram 4%.

Feitas as contas, o défice da balança comercial de bens em janeiro de 2020 registou uma diminuição de 339 milhões de euros face ao mês homólogo, atingindo os 1 539 milhões de euros. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1 043 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice de 314 milhões de euros em relação a janeiro de 2019.

No trimestre terminado em janeiro de 2020, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 5,9% e 0,2% face ao trimestre terminado em janeiro de 2019, acrescenta a nota do INE.