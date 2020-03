Irmã mais velha do clã Kardashian admite fazer sessões de terapia todas as semanas

A socialite admite que o exercício físico, as idas à igreja e estar com amigos são outras formas de lidar com as crises de ansiedade.

Kourtney Kardashian assumiu, numa entrevista recente à revista Health, que realiza, todas as semanas, uma sessão de terapia para lidar contra a ansiedade.

“Todas as semanas vou a uma sessão dupla. Anseio por isso todas as semanas. Tendo essa consciência, consigo antecipar as coisas para que não se tornem um grande problema”, afirmou.

A socialite admite que o exercício físico, as idas à igreja e estar com amigos são outras formas de lidar com as crises de ansiedade.