Deputados aprovam audições de Gonçalo Reis e Nuno Artur Silva

A Comissão de Cultura e Comunicação aprovou as audições ao presidente da RTP, Gonçalo Reis, e ao secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, confirmou Ana Paula Vitorino.

Gonçalo Reis irá à Comissão a propósito da venda de terrenos no centro de produção Norte da RTP, tendo sido alvo de requerimentos do Bloco de Esquerda, PSD e PS. Já o secretário de Estado será ouvido devido à sua ligação à empresa Produções Fictícias, depois de pedidos do Bloco de Esquerda e PSD.

Ana Paula Vitorino prevê que as audições tenham lugar na próxima semana.

A 3 de março, o Bloco de Esquerda apresentou os dois requerimentos, sendo que, no caso do presidente da RTP, o partido adiantou que, “segundo o relatório de contas de 2016 da Rádio e Televisão de Portugal, o presidente da administração da empresa, Gonçalo Reis, vendeu o terreno da antiga estação emissora da RTP, em Miramar, alegadamente por 600 mil euros, numa rubrica de vendas de património que inclui outro prédio em Ponta Delgada, numa soma total de 621,8 mil euros. O terreno está agora a ser vendido por 12,3 milhões de euros, tal como avançou o SOL.

Já a audição de Nuno Artur Silva diz respeito à cedência de parte da sua empresa - Produções Fictícias – ao seu sobrinho, através de um contrato de cedência de quotas que prevê o direito a receber mais 20 mil euros consoante o resultado líquido da empresa”, tal como avançou o SOL.