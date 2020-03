Socialite decidiu criticar as pessoas que aproveitaram o bom tempo para ir para a praia de Carcavelos.

José Castelo Branco tem utilizado as redes sociais para fazer várias publicações relacionadas com o Covid-19. Esta quarta-feira, o socialite decidiu criticar as pessoas que aproveitaram o bom tempo para ir para a praia de Carcavelos.

"Tenham noção por favor! FECHAM ESCOLAS! PARA FICAREM EM CASA! Não para andarem a passear!",escreveu na legenda da imagem, onde surgem várias pessoas na praia.