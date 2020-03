Adeptos do PSG reuniram-se.... mas com fatos de proteção | Vídeo

Esta quarta-feira o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund encontram-se para disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Embora o jogo vá decorrer à porta fechada devido ao Covid-19, vários adeptos do clube francês decidiram reunir-se para apoiar a equipa junto ao Parque dos Príncipes, mas devidamente protegidos.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram vários adeptos do PSG com fatos de proteção.

Another closed doors game in UCL because of coronavirus - yet large crowds are still gathering in the city center.



PSG Ultras going wild in Paris a couple hours ahead of kick-off. pic.twitter.com/vKp21qTosT