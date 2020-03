Covid-19. Espanha anuncia medidas contra crescimento exponencial de casos

Críticas. Assim podemos descrever as últimas 48 horas em Espanha, onde os infetados pelo Coronavírus passaram dos 580 aos 2236 atuais, tendo já morrido 54 pessoas. O crescimento exponencial de casos confirmados obrigou o Governo espanhol a mudar o estado de alerta e adotar medidas de precaução mais estritas com o objetivo de estancar a propagação do Covid-19. Algumas destas medidas terão efeitos em tudo o país, outras, no entanto, só se aplicarão nas áreas mais afetadas.

Estas precauções afetarão a celebração de atos de massas no país, como são as Fallas de Valência, que foram canceladas, algo que não acontecia desde a Guerra Civil espanhola. Também as partidas de futebol do campeonato nacional serão à porta fechada durante pelo menos duas semanas. Outros atos, que ainda não foram cancelados, estão à espera de saber se vão celebrar-se. É o caso da Semana Santa, que mobiliza milhões de pessoas em várias cidades do país e poderá ser cancelada, pelo menos nas áreas mais afetadas.

Madrid, Vitoria, no País Basco, e La Rioja são as três regiões mais afetadas. Por isso, as aulas já foram canceladas nestas regiões, onde foram proibidos os eventos de mais de 1000 pessoas, assim como o acesso às prisões, que será restringido. Além disso, o Governo de Madrid, o epicentro da crise no país com quase a metade dos infetados, mais de mil, e mais da metade das mortes, mais de 30, tem aconselhado às empresas que realizem teletrabalho.

O Governo espanhol tem aconselhado também os cidadãos a não viajarem e suspendeu durante duas semanas as viagens entre Itália e Espanha, para travar a transmissão do vírus desde o país transalpino.

Estas são algumas das medidas que afetarão o país vizinho durante as próximas semanas. No entanto, o Governo comunicou que estas medidas apenas produzirão efeitos aproximadamente 10 dias depois – contendo a propagação do vírus - e avisa que a crise do Coronavírus poderá prolongar-se durante 2 ou até 4 meses.