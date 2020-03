Decisão sobre encerramento de escolas adiada

António Costa disse, esta quarta-feira, que qualquer decisão sobre o encerramento de escolas só será tomada esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros.

O anúncio sobre o adiamento desta decisão foi feito pelo primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas em Berlim.

Recorde-se que Costa tinha realçado que o Governo iria adotar a posição do Conselho Nacional de Saúde, que esta quarta-feira se reuniu para discutir o encerramento das escolas. “Se for do entendimento [do Conselho Nacional de Saúde] que se deve generalizar o encerramento das escolas, imediatamente tomaremos essa decisão”, disse o primeiro-ministro, à saída de uma reunião de emergência do Governo, que teve lugar no Palácio de São Bento em Lisboa.

Agora, a decisão será conhecida apenas esta quinta-feira.