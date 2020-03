Autoridade Marítima Nacional lança alerta após aumento de pessoas nas praias

Alerta surge depois de se ter verificado “um considerável aumento de pessoas a frequentar as praias”, na sequência da “adoção de medidas preventivas para a contenção da propagação do novo coronavírus”.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou, esta quarta-feira, para os cuidados a ter nas praias, depois do “considerável aumento de pessoas a frequentar” estes espaços.

“A Autoridade Marítima Nacional alerta para a não ida a banhos e recomenda que deverão ser redobrados os cuidados na praia e a adoção de um comportamento de segurança”, refere a AMN, num comunicado publicado na sua página oficial.

O alerta surge depois de se ter verificado “um considerável aumento de pessoas a frequentar as praias”, na sequência da “adoção de medidas preventivas para a contenção da propagação do novo coronavírus”.

“É importante ter em conta que o mar nesta época do ano é um mar de inverno, e as praias e zonas de costa apresentam risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima, apresentando também a sua morfologia alterada pelo efeito da ondulação forte que se verifica normalmente neste período do ano, encontrando-se nelas fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros”, acrescenta a nota.