Atriz brasileira realça semelhanças com Sarah Jessica Parker

Recebi essa montagem de uma fã. Sempre recebo montagens com @sarahjessicaparker e @juliaroberts . E marco elas com a esperança delas entenderem que temos que ser todas amigas. É melhor para o mundo que seja assim.

A post shared by ingridguimaraesoficial (@ingridguimaraesoficial) on Mar 11, 2020 at 5:06pm PDT