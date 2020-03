Basquetebolista gozou com coronavírus e agora é o primeiro infetado da NBA | Vídeo

Rudy Gobert foi esta quarta-feira diagnosticado com Covid-19, tornando-se no primeiro basquetebolista da NBA a acusar positivo ao novo coronavírus. Depois de revelado que o atleta estava infetado, houve um vídeo que se tornou viral na Internet, tudo porque Rudy Gobert é o protagonista daquele que agora pode ser chamado de um momento desnecessário.

Há uns dias, após uma conferência de imprensa, o basquetebolista fez questão de tocar em todos os microfones da mesa para desvalorizar o alarmismo em torno do Covid-19, e de forma a ironizar as medidas de segurança e prevenção tomadas pela NBA.

Agora, a NBA informou que o primeiro caso positivo de Covid-19 na competição é um jogador dos Utah Jazz – Rudy Gobert.

NBA player, Rudy Gobert, finished his press conference a couple days ago by stopping to touch every microphone and tape recorder.



He just tested positive for coronavirus.



Entire NBA season halted. pic.twitter.com/bLLm5XswPO