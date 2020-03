Federação de Médicos pede reunião de emergência devido a contacto entre profissionais e infetados

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) pediu, esta quinta-feira, uma reunião de emergência à Autoridade de Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa. Em causa estão os “casos de contacto direto de profissionais de saúde com doentes infetados pela covid-19”no Hospital de Santa Maria.

Em comunicado a FNAM denuncia que estes doentes estiveram “dias no corredor” daquela unidade de saúde e que poderão ter contactado com dezenas de profissionais. A Federação diz ainda que o Santa Maria deu indicação de “manter em 'trabalho regular' os profissionais assintomáticos”, o que, na perspetiva da FNAM, coloca “dúvidas à luz das orientações da DGS e do ECDC [Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças]".

“Falamos do maior hospital do país e de doentes infetados, que estiveram dias no corredor, contactando com dezenas de profissionais de saúde. É obrigação deontológica dos médicos salvaguardar estes doentes”, refere a mesma nota, realçando que teme que “este se possa tornar o maior problema de saúde pública do país”.

A FNAM pediu ainda uma reunião com caráter de urgência com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, para “discutir o papel que pode desempenhar no combate a esta pandemia”.

Recorde-se que esta quarta-feira foram descobertos dois casos de Covid-19 em doentes internados há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ambos, homens, com mais de 60 anos foram inicialmente diagnosticados com quadro de pneumonia, mas só esta semana, depois de serem alteradas as orientações da Direção Geral da Saúde para que fossem testados doentes com quadros de infeção respiratória grave de origem de desconhecida, os hospitais começaram a testar doentes internados por exemplo com quadro de pneumonia.

Ontem, a FNAM já tinha denunciado que o Santa Maria não pretendia “colocar em isolamento profissionais de saúde que tiveram contacto direto com os casos diagnosticados com o Covid-19”. Contudo, em conferência de imprensa, Graça Freitas garantiu que os hospitais estão a seguir os protocolos sobre como tratar os profissionais de saúde.