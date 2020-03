Meghan despede-se da família real com homenagem a princesa Diana

Harry e Meghan Markle marcaram presença no seu último evento, enquanto membros seniores da família real, na Abadia de Westminister, em Londres. E Markle decidiu homenagear a mãe de Harry no seu último evento, utilizando um visual idêntico ao que a princesa Diana usou num evento em 1982, quando estava grávida do príncipe William.

Trata-se de um vestido verde esmeralda, da designer Emilia Wickstead. A imprensa internacional não deixou de notar o gesto de Meghan e de elogiar a homenagem à princesa Diana