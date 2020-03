Secretário de Bolsonaro infetado com novo coronavírus esteve com Trump

O responsável pelo departamento de comunicação do governo brasileiro, Fabio Wajngarten, foi diagnosticado com Covid-19, esta quarta-feira. Além de ter estado na companhia de Jair Bolsonaro nos últimos dias, Wajngarten esteve ainda com o Presidente norte-americano, Donald Trump, no passado fim de semana, durante uma visita oficial.

Uma fotografia no Instagram mostra o responsável pelo departamento de comunicação do governo de Bolsonaro ao lado de Trump e do vice-Presidente Mike Pence, com quem se encontrou durante a viagem aos EUA.

Todos os membros da comitiva brasileira, incluindo Jair Bolsonaro, estão agora sob observação.