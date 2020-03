Um dos primeiros infetados em Portugal já acusou negativo em duas análises e está assintomático

Internado no hospital São João no Porto.

Um homem que estava internado no Hospital São João, no Porto, depois de ter sido um dos primeiros a ser diagnosticado com Covid-19, já terá recuperado da infeção.

As duas últimas análises a que foi sujeito,em dias intercalados, deram ambas negativo para o coronavírus, apontado para um cenário de recuperação, que a confirmar-se será a primeira a registar-se em território nacional, que conta atualmente com 78 infetados.

Além dos resultados negativos, não tem atualmente qualquer sintoma da doença.

Sublinhe-se que de acordo com as autoridades de saúde internacionais, só se considera que um doente está curado quando há dois testes negativos em dois dias intercalados.