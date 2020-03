Mulher suspeita de estar infetada com Covid-19 está fechada dentro de um carro desde as 11h00

Uma mulher que apresenta sintomas do novo coronavírus está fechada dentro de um carro, desde as 11h00, em Pedrouços, na Maia, à espera que a Saúde24 lhe atenda a chamada e lhe dê indicações sobre para que unidade hospitalar deve ser encaminhada, avançou o Jornal de Notícias.

A mulher está com febre e falta de ar. No local estão os Bombeiros Voluntários de Pedrouços que foram acionados para o local via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).