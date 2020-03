Menor fica isolado numa sala durante 12 horas por falta de apoio do SNS24

Um jovem de 14 anos, com sintomas idênticos aos do Covid-19, ficou isolado durante 12 horas numa sala de aula, na passada terça-feira, em Penacova. O menor esteve à espera de resposta por parte da SNS24, algo que só ocorreu passado as 12 horas, de acordo com declarações da diretora do agrupamento de Agrupamento de Escolas de Penacova, Ana Clara Almeida, à Lusa.

O aluno estava com "muita tosse" e disse aos colegas que o seu irmão tinha estado em Madrid, onde há centenas de pessoas infetadas pelo Covid-19, logo a escola decidiu colocá-lo em isolamento, como define o plano de contingência da DGS.

Apesar de as análises terem confirmado que o aluno não está infetado com o novo coronavírus, a atitude do SNS24 foi criticada por Ana Clara Almeida. "Nós temos um fluxograma da Direção-Geral de Saúde, a que temos de obedecer. Quando há um caso suspeito, deve-se isolar o aluno. Esse passo foi feito, mas ficámos empancados no segundo, que é comunicar ao SNS24. A partir daí, não tivemos qualquer apoio", critica.

Segundo a diretora, apenas conseguiram falar com um profissional de saúde, "ao fim de duas horas". "Pediram a identificação do aluno, os sintomas que tinha, se o tínhamos postos em isolamento. Depois, pediram para ligarmos à Linha de Apoio ao Médico", recordou.

A escola não foi atentida pela Linha de Apoio ao Médico e decidiu voltar a contactar a SNS24. Uma enfermeira pediu que aguardassem e passado mais de três horas continuavam com a chamada em espera. Foi apenas pela "boa vontade dos bombeiros" que o jovem foi transportado para o hospital.

"Enquanto estávamos à espera, decidi ligar para o senhor comandante dos bombeiros locais, que primeiro tentou ajudar-me junto das entidades. Acabou por me telefonar a dizer que, se conseguisse que o pai fosse ter ao Pediátrico de Coimbra, que autorizava o transporte do aluno", explica.

Por volta das 20h00, com o apoio dos bombeiros, este conseguiu abandonar o estabelecimento e ir para o hospital Pediátrico de Coimbra. Ana Clara Almeida afirma que ainda não recebeu nenhum contacto por parte do SNS24, desde a chamada que ficou em espera.