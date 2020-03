Harvey Weinstein internado depois de ser condenado a 23 anos de prisão

Harvey Weinstein foi hospitalizado horas após conhecer a sua sentença, confirmou o seu representante, Juda Engelmayer, à CNN. O ex-produtor de Hollywood foi condenado a 23 anos de prisão por abuso e assédio sexual.

De acordo com declarações do seu representante à imprensa internacional, Weinstein, de 67 anos, começou a queixar-se de dores no peito na prisão de Rikers Island e sofreu um aumento "perigoso" da pressão arterial. Desde que o veredicto do júri tinha sido conhecido, no passado dia 24 de fevereiro, Weinstein ficou internado na enfermaria do estabelecimento prisional.