Costa confirma encerramento de escolas até 9 de abril

António Costa confirmou, esta quinta-feira, a suspensão das aulas presenciais até à Páscoa, dia 9 de abril, durante uma conferência de imprensa, onde esteve acompanhado pelos ministros da Saúde e Economia. Após este período, irá ser feita uma reavaliação para "determinar o que fazer em relação ao terceiro período".

"O Governo tomará a par e passo cada medida que for necessária", garantiu o primeiro-ministro. Costa anunciou ainda o "fecho de discotecas e espaços similares, a limitação a um terço, no máximo, de restaurantes, e a limitação da frequência de centros comerciais".

"A lei prevê o apoio à remuneração dos trabalhadores por contra de outrem. E adotaremos medidas para que estes apoios sejam extensíveis a trabalhadores independentes, a recibo verde", garantiu ainda António Costa.

"A lei não prevê nenhuma medida para apoio a famílias, após o encerramento das escolas. Iremos criar um mecanismo especial, em conjunto com as entidades patronais, que assegure remuneração parcial para ajudar as famílias com crianças até aos 12 anos", afirmou.