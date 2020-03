IPO de Lisboa suspende todas as visitas a doentes internados para combater propagação do Covid-19

Depois de ter anunciado a restrição dos horários de visitas e o número de visitantes, o IPO de Lisboa decidiu agora cancelar todas as vistas aos doentes internados na unidade hospitalar, com o aumento de infetados pelo Covid-19 em Portugal.

As situações excecicionais "serão avaliadas e decididas caso a caso pelos diretores de cada serviço, em conjunto com os enfermeiros-chefes", afirma o instituto num comunicado enviado à Lusa. "A implementação destas medidas é temporária, visa a proteção dos doentes e dos profissionais e a continuidade da atividade assistencial do IPO", justificam na nota.

Quanto aos doentes do ambulatório (consultas, tratamentos, exames, análises), "devem deslocar-se ao IPO Lisboa sem acompanhantes, sempre que a sua situação clínica o permita". Se for extremamente necessário serem acompanhados, só devem levar uma pessoa consigo.