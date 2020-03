As overdoses relacionadas com esta droga estão a aumentar.

A cocaína é a droga mais consumida na capital portuguesa, que se torna agora a 12.ª cidade europeia com maior consumo desta substância.

As análises às águas residuais mostraram que a média diária de cocaína em Lisboa é de 453 miligramas por mil habitantes. E as overdoses relacionadas com esta droga estão a aumentar.