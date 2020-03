Mulher do primeiro-ministro do Canadá está infetda com Covid-19

A mulher do primeiro-ministro do Canadá, Sophie Gregoire Trudeau, está infetada com Covid-19, anunciou, esta quinta-feira, o gabinete de Justin Trudeau. Após ter regressado do Reino Unido, onde há várias pessoas infetadas, na noite de quarta-feira começou a apresentar sintomas semelhantes aos do novo coronavírus, que já infetou mais de 130 mil pessoas.

"O primeiro-ministro está de boa saúde, sem sintomas. Como medida de precaução, e seguindo o conselho dos médicos, ficará isolado por um período de 14 dias", pode ler-se no comunicado. Sophie Trudeau também se encontra estável e irá ficar isolada.

No Canadá, até ao dia 12 de março, foram confirmados 140 casos de Covid-19.