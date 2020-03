Aluno da Universidade Nova é um dos pacientes infetados pelo novo coronavírus

O jovem é de nacionalidade portuguesa e esteve de férias no estrangeiro, tendo regressado ao país no início de março.

Um aluno da Universidade Nova School of Bussiness and Economics (Nova SBE) é um dos pacientes infetadas pelo Covid-19, confirmou esta sexta-feira a instituição, através de um comunicado."A Nova SBE teve conhecimento esta noite da existência de um resultado positivo ao teste à COVID-19", referem.

O jovem é de nacionalidade portuguesa e esteve de férias no estrangeiro, tendo regressado ao país no início de março.O estudante está assintomático e mantém-se em quarentena.

A Nova SBE sublinha que foi "acionado de imediato o Plano de Contingência da Universidade Nova de Lisboa para o combate à COVID-19" e que todas as instalações em Carcavelos foram encerradas. Além disso, a universidade está a tentar identificar todas as pessoas que estiveram em contacto com o jovem infetado pelo novo coronavírus com o intuito de evitar a propagação do coronavírus.

"As atividades letivas da Nova SBE continuam a funcionar sob a forma de ensino à distância, tal como tinha sido já adotado pela Universidade Nova de Lisboa desde o dia 11 março", acrescenta a nota.