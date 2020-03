Missas estão suspensas por tempo indeterminado devido a coronavírus

Medida tomada “em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde”.

Em comunicado, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) informou que todas as missas comunitárias estão suspensas por tempo indeterminado.

"Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência", na sequência do Covid-19, pode ler-se no comunicado.

A CEP sublinha ainda que "as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões".

Recorde-se que no início do mês já tinham sido divulgadas algumas medidas a ter dentro das igrejas, "designadamente quanto à comunhão na mão e à omissão do abraço da paz e da água benta nas respetivas pias”, além de “não beijar imagens e a maior distância e resguardo na administração da reconciliação sacramental".

Esta semana, também o cardeal-patriarca D. Manuel Clemente publicou no site do Patriarcado uma mensagem sublinhando que era necessário "atender a todas as indicações das autoridades sanitárias e civis, para prevenir situações de risco". E deixou o apelo da importância de "viver o atual momento com fé no Deus da vida, que nunca abandona ninguém, sobretudo nas ocasiões mais difíceis".