Álcool colocado à venda esta quinta-feira esgotou em 50 minutos

O estado de quarentena adotado por muitas famílias em Portugal devido ao Covid-19 vai fazer disparar as vendas no e-commerce em 20% a 30% nas próximas duas semanas. O alerta é dado pela Insania.

“As pessoas estão a procurar produtos que satisfaçam as suas necessidades diárias, produtos de cuidado pessoal, higiene e limpeza, pelo que vamos reforçar de imediato os nossos stocks”, informa a diretora de comunicação da empresa, Sofia Alexandre.

A empresa destaca as 400 unidades de álcool em gel antissético, colocadas à venda esta quinta-feira e que esgotaram em 50 minutos, tendo já em carteira mais de mil encomendas no espaço de 12 horas após o fim do stock.

Segundo a Insania, só nos últimos 15 dias as suas vendas aumentaram em 15%, acreditando que esse aumento se acentue à medida que forem anunciadas medidas mais restritas à circulação de pessoas ou por via das quarentenas voluntárias, que colocarão as pessoas a trabalhar a partir de casa.