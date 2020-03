Mesmo sem aulas, alunos com escalão A vão continuar a ter refeições gratuitas

Outras medidas como manter a avaliação do 2.º período no período com a mesma data, com base nos dados já recolhidos, e garantir as inscrições dos alunos nos exames nacionais sem obrigar os mesmos a ir aos estabelecimentos foram indicadas pela tutela.

O Ministério da Educação decidiu que os alunos com escalão A da Ação escolar, que têm acesso a todas as refeições no período escolar gratuitamente, deverão continuar a recebê-las.

“O fornecimento de refeições escolares aos alunos com escalão A da ASE deve ser garantido, devendo cada escola, em conjunto com as autarquias e os prestadores de serviço, encontrar a forma mais eficaz e segura de assegurar a refeição”, lê-se no documento enviado aos estabelecimentos de ensino.

Outras medidas como manter a avaliação do 2.º período com a mesma data, com base nos dados já recolhidos, e garantir as inscrições dos alunos nos exames nacionais sem obrigar os mesmos a ir aos estabelecimentos foram indicadas pela tutela.

No documento enviado às escolas, o Ministério da Educação sublinha ser “muito importante que a comunicação feita às famílias sobre a suspensão das atividades seja acompanhada de uma recomendação forte da parte da escola para que sejam cumpridas as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, de contenção da participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio”.