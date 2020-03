Médico infetado com Covid-19 partilha evolução da doença e sintomas nas redes sociais

O médico Yale Tung Chen, que estava a trabalhar nas urgências do Hospital Universitario La Paz, em Madrid, foi diagnosticado com o novo coronavírus, no passado dia 8 de março, e decidiu partilhar com os seguidores do Twitter os seus sintomas diários desde que está em quarentena.

“Primeiro dia: garganta inflamada, dor de cabeça (forte!), tosse seca mas sem falta de ar. Sem anormalidades no ultra-som realizado aos pulmões", escreveu num tweet. Segundo o profissional de saúde, o estado dos pulmões "é a parte mais preocupante da patologia", e por isso sentiu-se aliviado ao constatar que estavam "completamente normais", disse à publicação LBC.

“Segundo dia: garganta menos inflamada, tosse e dor de cabeça (graças a Deus!), ainda não sinto falta de ar ou dor pleurística no peito. Estou a tomar ibuprofeno e paracetamol, a beber muita água e a realizar algumas flexões todos os dias. Estou bem".

"Terceiro dia: sem dores de garganta ou de cabeça. Ontem foi o dia da tosse, ainda não sinto falta de ar ou dores no peito. Comecei a ter diarreia, mas felizmente melhorei da tosse".

"Quarto dia: mais tosse e muito cansaço, ainda não sinto dores no peito".

"Quinto dia: menos tosse e cansaço, e continuo sem sentir dores no peito".