Primeiro teste de Bolsonaro terá acusado positivo para Covid-19

Está à espera do resultado da contra-prova.

O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro estará infetado com coronavírus. A notícia é avançada pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, que cita fontes do seu gabinete.

O primeiro teste que o chefe de Estado do Brasil realizou na quinta-feira, terá acusado positivo para a presença do coronavírus. Jair Bolsonaro aguarda agora o resultado da contra-prova.

Recorde-se que um dos seus secretários descobriu que estava infetado após ter regressado de uma viagem aos EUA, onde se encontrou com Donald Trump.