Cristas revela que teste ao Covid-19 deu negativo

Assunção Cristas revelou, esta sexta-feira, nas redes sociais, que o teste ao Covid-19 deu negativo.

“Boas notícias! Acabo de receber o resultado: deu negativo o teste efetuado ao novo coronavírus. Ainda assim, e apesar de não ter sintomas, devo continuar em casa até perfazer as duas semanas do período crítico. Assim farei, com serenidade.Muito obrigada por todas as mensagens de preocupação e amizade!”, escreveu numa publicação partilhada no Facebook.

Recorde-se que a ex-líder do CDS decidiu ficar de quarentena, depois de saber que tinha contactado com um amigo diagnosticado com o novo coronavírus. Também o deputado do CDS João Gonçalves Pereira decidiu ficar em isolamento, após ter estado presencialmente com Cristas.