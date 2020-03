OMS cria fundo social solidário para ajudar no combate ao novo coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) criou um fundo social de resposta ao Covid-19. Qualquer pessoa ou empresa pode contribuir e os donativos remetem a favor da investigação do novo coronavírus, nos esforços para desenvolver vacinas, tratamento de doentes e formação de profissionais de saúde.

O fundo foi anunciado, esta sexta-feira, pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e foi criado em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Swiss Philanthropic Foundation.

Pode fazer o seu donativo aqui. O Google e o Facebook são algumas das grandes empresas que já contribuíram.

"There are simple, effective things we can all do to reduce the risk of infection for ourselves & those around us.



Clean your hands regularly with an alcohol-based rub or soap and water"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus https://t.co/gb4nZhdoMb