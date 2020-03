Hospital de Santa Maria cria enfermaria para receber exclusivamente doentes com Covid-19

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, criou uma enfermaria destinada a receber apenas doentes infetados pelo Covid-19.

"Hoje mesmo [sexta-feira], foi criada no Hospital de Santa Maria a primeira enfermaria do país exclusivamente vocacionada para receber futuros doentes com covid-19, com capacidade para 22 pessoas, a que se junta uma Unidade de Cuidados Intensivos com capacidade para até 11 doentes e que pode receber casos que necessitem de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea)", informou a unidade hospitalar, citada pelo jornal Público.

De acordo com o mesmo jornal, vai ainda haver "um novo espaço de isolamento para casos suspeitos junto à urgência central, que se junta a um outro que entrou em funcionamento no início da semana".

Além da enfermaria, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, a que pertencem os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, vai suspender consultas e cirurgias não programadas. De acordo com o Público, as consultas não urgentes "serão reagendadas ou substituídas, quando possível, por consultas não presenciais".

Quanto às cirurgias consideradas essenciais, por exemplo cirurgias relacionadas com doenças oncológicas, vão manter-se.

Além disso, 250 trabalhadores do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte vão ainda trabalhar a partir de casa, na próxima semana, uma medida que “a curto prazo vai abranger mil trabalhadores, essencialmente de áreas não assistenciais".