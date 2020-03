Reis de Espanha deram negativo no teste para o coronavírus

Os testes para o coronavírus a que foram submetidos os reis de Espanha deram negativo. Felipe VI e Letizia Ortiz tiveram que realizar o teste esta quinta-feira, depois do caso confirmado da ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, com quem se cruzou a rainha num ato realizado há uma semana. Desde o Palácio da Zarzuela, a residência da família real espanhola, afirmaram que estes testes foram apenas “uma medida preventiva”.

Contudo, apesar dos testes terem dado negativo, a rainha Letizia ficará em quarentena por precaução. As suas atividades têm sido suspensas e a sua agenda ficará vazia durante o período de isolamento. A rainha de Espanha seguirá ainda as instruções das autoridades da saúde espanholas, que vão controlar periodicamente a sua temperatura.

O encontro entre a rainha Letizia e a ministra Irene Montero ocorreu no passado dia 6 de março, quando ambas estiveram na reunião de trabalho da Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Durante o ato, que tanto Irene Montero como Letizia Ortiz presidiram, a ministra e a rainha estiveram juntas em todo o momento e houve contato físico entre elas, que até se beijaram na chegada ao ato da rainha.

No entanto, o positivo da ministra da Igualdade espanhola não é a primeira situação de que a família real esteve próxima do Covid-19. Há uns dias, o caso confirmado por coronavírus de um estudante da escola em que estudam a Princesa Leonor e a Infanta Sofía, filhas dos reis, instalou preocupação em redor da família real. Não obstante, Sofía e Leonor continuaram a assistir às aulas com normalidade durante uns dias, até à passada quarta-feira, quando todas as escolas de Madrid foram fechadas.