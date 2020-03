Centros comerciais geridos pela Sonae Sierra com alterações no horário de funcionamento

A Sonae Sierra informou, esta sexta-feira, em comunicado, que, apesar de os Centros Comerciais que gere se manterem abertos no horário normal de funcionamento, as lojas poderão passar a abrir até às 12h00 e encerrar a partir das 20h00.

“A Sonae Sierra está a responder proativamente ao apelo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-Geral de Saúde (DGC) para contribuir para a contenção da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo ativado, há várias semanas o seu Plano de Resposta a Pandemia. Considerando os últimos desenvolvimentos relacionados com o Covid-19, nomeadamente os decorrentes da reunião do Conselho de Ministros de 12/03/2020, a Sonae Sierra vem informar que apesar de os Centros Comerciais que gere manterem o seu horário normal de funcionamento, as lojas poderão abrir até às 12h00 e encerrar a partir das 20h00”, informa a nota.

"Com esta medida, pretendemos manter um serviço razoável e ajustado às necessidades atuais da população, minimizando eventuais riscos de operação, ao mesmo tempo que respondemos às novas necessidades dos nossos lojistas e dos seus colaboradores. A principal prioridade da Sonae Sierra é garantir a segurança de visitantes, colaboradores e lojistas, a par da dos ativos. Para tal, mantemos uma monitorização contínua da situação e implementaremos todas as medidas consideradas necessárias pelas autoridades de saúde", acrescenta.

CENTROS ABRANGIDOS POR ESTA MEDIDA:

- Albufeira Retail Park

- AlbufeiraShopping

- AlgarveShopping

- ArrábidaShopping

- CascaiShopping

- Centro Colombo

- Centro Comercial Continente de Portimão

- Centro Vasco da Gama

- CoimbraShopping

- Coimbra Retail Park

- Estação Viana Shopping

- GaiaShopping

- GuimarãeShopping

- LeiriaShopping

- MadeiraShopping

- MaiaShopping

- NorteShopping

- Nova Arcada

- Parque Atlântico

- SerraShopping

- Via Catarina Shopping