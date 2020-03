Sete profissionais de saúde em Ovar diagnosticados com Covid-19

Sete profissionais da Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar foram diagnosticados com Covid-19, anunciou, esta sexta-feira, o presidente da Câmara, Salvador Malheiro.

“Realizaram-se testes a 11 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, administrativos e assistentes operacionais) da USF de São João de Ovar. 7 deram positivo”, começou por escrever o autarca, numa publicação partilhada no Facebook.

"Este facto complementado com a confirmação da infeção do treinador de futebol do Arada e com os dois casos anteriormente já conhecidos levou-nos a tomar medidas drásticas", acrescentou.

A Câmara Municipal de Ovar foi encerrada, bem como todos os serviços sociais. O autarca pediu ainda à população do concelho para permanecer em casa e reduzir o contacto social.