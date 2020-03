Registaram-se mais 57 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas foram registados mais 57 casos de infeção, confirmando-se um total de 169 casos de Covid-19 em Portugal. Nesta altura aguardam resultado laboratorial mais 126 pessoas, de acordo com o balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS), feito este sábado.

114 pessoas encontram-se internadas, dez delas em unidades de cuidados intensivos.

Há ainda 5011 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

A maior parte dos casos confirmados regista-se no Norte do país (77), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (73 casos). No Centro há oito infetados, sete no Algarve e quatro no estrangeiro.

Existem 11 cadeias de transmissão ativas.