Criticada ao partilhar momentos de viagem pelo Brasil, Sofia Ribeiro reage:"Não vou deixar de viver as coisas boas"

Sofia Ribeiro está de férias no Brasil e tem partilhado vários momentos desta viagem com os seus seguidores. No entanto, numa altura em que o mundo enfrenta uma pandemia de Covid-19, muitos seguidores criticaram a atriz, levando-a a reagir aos comentários negativos.

"Não consigo perceber o porquê de as pessoas passarem a vida a atacarem-se umas às outras em vez de se apoiarem. E é o caso. Eu percebo que está toda a gente tensa, toda a gente preocupada. Eu também estou! Apesar de estar longe, eu também estou. Mas isso não faz com que eu não esteja a tentar aproveitar cada segundo das coisas boas do local onde estou. Até porque a vida já me mostrou que de um dia para o outro tudo muda", começou por explicar nas redes sociais.

"Acho que isso não seja razão para as pessoas virem atacar-me e dizer que eu não estou a dar um bom exemplo. Eu não estou em Portugal, estou num sítio onde aparentemente ainda está tudo bastante tranquilo, onde se fala pouco sobre o tema, onde há ainda poucos casos", acrescentou.

A atriz diz que vai manter-se tranquila e, para já, continuar a sua rotina habitual."Pela minha parte já disse que estou solidária. Estou a fazer o que me compete, mas não vou deixar de viver as coisas boas que estou a viver aqui. Amanhã, ninguém sabe", defendeu.

"Pessoal, nós estamos todos no mesmo barco, ninguém sabe tudo, há pessoas que ainda não sabem nem a metade. Eu sou uma delas. Portanto, se têm coisas a dizer digam pela positiva (...) o ódio não leva a nada, muito menos numa situação destas", rematou.