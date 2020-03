Costa e Sánchez discutem este domingo reunião da UE sobre fronteiras

O primeiro-ministro português, António Costa, vai discutir, este domingo, por teleconferência, com o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, "acções coordenadas" na União Europeia ( UE) e a "gestão da fronteira comum dos dois países", devido a pandemia do novo coronavírus.

O comunicado do gabinete do primeiro-ministro emitido, este sábado, revela ainda que a conversa entre Costa e Sánchez deste domingo visa ainda preparar uma reunião entre os ministro da Administração Interna e da Saúde da UE, também por teleconferência, na próxima segunda-feira. O objetivo é “definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas" da União Europeia.